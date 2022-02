Un colpo del genere cambia tutto, rimette a posto le ambizioni e la progettualità di un club che non è un club qualunque. Riporta entusiasmo nei tifosi, allo Stadium come per strada e sui social. Sistema, soprattutto, quello che c'era da sistemare all'interno dello scacchiere di Max Allegri. Il tridente di stelle con Alvaro Morata e Paulo Dybala è stato varato anche o soprattutto a causa delle condizioni non ottimali di Juan Cuadrado, Weston McKennie e Federico BernardeschIntanto Allegri predica prudenza, ma l'effetto Vlahovic è tutto questo e anche di più.. Che con lui ha trovato l'uomo giusto per giocare con Dybala, per fornire una sponda a Morata, per far rifiatare la squadra, per riempire l'area di rigore, per fare la guerra con gli avversari.Perché anche in termini di fattori intangibili, la Juve è sembrata da subito una squadra completamente diversa. Che è tornata a fare paura, a imporre il proprio gioco e la propria forza. Certo, era solo il Verona e in versione rimaneggiata: ma all'andata è stata tutta un'altra storia e comunque il gruppo di Igor Tudor ha saputo fare male a tante in questo campionato.