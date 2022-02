L'allenatore del Verona Igor Tudor ha commentato la sconfitta del suo Verona contro la Juventus: "Buona prestazione, ma per fare punti contro la Juve serve fare una grande partita e loro non devono essere in forma - ha detto a Dazn - Sul primo gol loro credo che Casale abbia sbagliato il rinvio e la qualità di Vlahovic ha fatto la differenza. Oggi la Juve era decisa a non prendere gol, si è sentita la mancanza di giocatori importanti come di Caprari, Simeone e Faraoni".