In 3 anni i rossoneri hanno centrato un secondo posto in campionato, hanno vinto il tricolore e adesso si giocano unaIn questi tre anni c'è molto di Paolo Maldini, ma in questo successo ai quarti di finaleche, a dire del tecnico napoletano avrebbero spinto il Milan in semifinale. Ed è proprio in quellestavano preparando la partita di ritorno. I nervi dei giocatori azzurri avevano già ceduto nel secondo tempo di Milano, quandoche li avrebbero esclusi nel retour match del Maradona. La conferma del fatto chegià prima della sfida contro il Salisburgo. "L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, ma la storia del Milan ci impone di tornare a primeggiare in Europa": aveva dichiarato Maldini. Detto, fatto. La chiarezza e la programmazione dell'obiettivo esteso a tutto l'ambiente ha portato ae i suoi ragazzi. Il Milan è sceso in campo suonando sullo spartito che conosceva a menadito.E per certi versi la partita di ieri sera ha ricordato quella giornata indimenticabile. E non solo per la cavalcata diPur non avendo sempre quello del pallone., la tensione e l'importanza storica dell'impegno farà sì che l'eventuale doppia stracittadina costituirà non solo il bilancio della stagione, ma una