Ed eccole, due sconfitte consecutive in campionato, che non arrivavano da inizio novembre 2019, quando ilperse prima contro la Lazio e poi contro la Juventus; due partite in fila senza gol, invece, risalgono praticamente a un anno fa, a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020: lì i match senza reti furono addirittura tre, contro, ma arrivarono comunque due punti (pari con Sassuolo e Samp, 5-0 con la Dea). Appannato e poco verticale contro lo, ha sbattuto contronel derby. Però il doppio zero resta. E non era mai successo con Ibra. Anche se c'è il lato positivo della cosa: da quei 3 zero di un anno fa, è partita la grande cavalcata rossonera.- Sorpresa della stagione, Weston McKennie è stato l'acquisto più azzeccato in casa Juventus e da ieri è anche nella storia del calcio italiano e americano: sì, perché l'ex, in prestito con diritto di riscatto, è il calciatore statunitense che ha fatto più gol in Serie A. 4, superato l'ex Chievo e Roma. E la stagione è ancora lunga...