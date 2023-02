Prosegue l'inchiesta della magistratura brasiliana sul presuntoe promette di avere ulteriori sviluppi. Una delle novità più recenti viene dalle dichiarazioni rilasciate da Lane Gaviolle, presidente del, che ha parlato di come abbia reagito alle notizie di stampa. Costui giura sulla propria innocenza ma non convince i dirigenti né i tifosi. Del resto, guardando le immagini del suo assurdo fallo da rigore commesso nel primo tempo della gara giocata sul campo del Criciúma non si può che rimanere perplessi. A ogni modo,Quello sarà l'esito che conta e a esso dovremo attenerci.Ciò che invece merita riflessioni è laLa facoltà data allo scommettitore di puntare non soltanto sull'esito della gara ma anche sul singolo episodio apre un territorio tanto vasto quanto ambiguo. Rimanendo al caso specifico della partita di calcio,. Tutti eventi di una partita di calcio che hanno probabilità di incidere poco o quasi per niente sull'esito finale, ma che invece incidono eccome in termini di riuscita della scommessa. Dal sito di uno dei bookmaker di maggior rilievo apprendiamo che. Si scopre così che un evento assolutamente periferico di una partita di calcio qual è la rimessa dal fondo viene quotato a 6.E se l'attaccante ha agito in modo fraudolento perché è il terminale di un'organizzazione criminale che punta su questo e altri eventi da far realizzare in giro per gli altri campi di calcio del pianeta, non si potrà nemmeno dire che l'attaccante abbia truccato l'esito della gara. Si è soltanto esibito in un tiro sballato, come avrebbe potuto fare senza avere avuto intenzione fraudolenta, e soprattutto non ha inciso sul risultato finale. Ma l'effetto criminale rimane, perché il suo pur insignificante gesto tecnico ha determinato una frode e ha ingrassato il volume d'affari delle organizzazioni malavitose.Proprio qui sta il punto. Grazie a questo sistema di scommesse che moltiplica le fattispecie di eventi su cui puntare, perché lo si può fare senza prendersi la fatica né la responsabilità di alterare il risultato finale. Lo scandalo di calcioscommesse che in questi giorni prende corpo in Brasile sfrutta proprio questo meccanismo.Come raccontato da Calciomercato.com nel precedente articolo dedicato al tema, l'eventuale piano fraudolento è comunque fallito perché in una delle tre gare finite sotto inchiesta non sono stati assegnati calci di rigore nel primo tempo.Va aggiunto che, con ogni evidenza, un calcio di rigore ha nettamente più probabilità di condizionare l'esito finale della partita. Ma non è detto che il condizionamento si verifichi, tanto più che l'esecuzione può essere fallita come è successo proprio nel caso del rigore provocato da Joseph in Criciúma-Tombense.Rimane comunque il fatto cheE da questa constatazione parte la sollecitazione che noi di Calciomercato.com ci sentiamo di avanzare:. È necessario quantomeno porre la questione e chiamare lo organizzazioni sportive (federazioni, leghe, comitati olimpici) a mettere il tema in agenda. E sarà anche vero che le grandi agenzie di betting sono fra i più munifici finanziatori dello sport contemporaneo. Ma è altrettanto vero che bisogna riportare su una dimensione sana il rapporto fra sport e mondo delle scommesse. Tanto più che da certe condotte fraudolente è proprio il mondo delle scommesse legali a essere fra i soggetti maggiormente danneggiati.