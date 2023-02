La ruota che gira ….

Ha certamente lasciato qualche strascico il finale infuocato di Juventus-Fiorentina della scorsa domenica. In particolare, i tifosi viola non hanno perdonato a Bonucci la reazione avuta nei confronti di Venuti dopo l'annullamento della rete a Castrovilli. E l'ex portiere gigliato Seba Frey, rispondendo alla pagina 999_Fiorentina su Twitter, ha voluto dire qualcosa in proposito. "La ruota che gira...", scrive l'ex portiere francese, aggiungendo alcune emoji divertite.