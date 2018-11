Non c’è solo la Juventus sulle tracce di Jean-Claird Todibo. La grande rivelazione del Tolosa è nel mirino anche del Napoli, che sta studiando la strategia per soffiarlo alla concorrenza. Il direttore sportivo Giuntoli è molto attento sul mercato francese e il colpo Kevin Malcuit ne è una dimostrazione. Todibo ha lo stesso agente dell’attuale terzino del Napoli: Bruno Satin.



OCCHI IN FRANCIA - Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta già trattando Todibo, lanciato in prima squadra da Alain Casanova senza aver trovato un accordo con il Tolosa per proseguire lì la sua carriera. Il Napoli ha già avviato i contatti, il difensore centrale piace soprattutto in vista del futuro. La concorrenza è agguerrita, in Italia e non solo, ma il Napoli per Todibo fa sul serio. Il giocatore potrebbe finire la stagione in Francia per poi trasferirsi nel mercato estivo. La Juventus c'è, ma anche il Napoli fa sul serio...