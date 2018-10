. Lanon è mai stata così dominante, così aggressiva, così tecnica e così rabbiosa come nella sfida contro la squadra diDopo un gran frugare nella memoria, ci sono tornate in mente, però piene soprattutto di fantastiche emozioni, non piene di un gioco dominante. Come le prime tre gare di, con la Nazionale di, costruita sul telaio della, con, il ct di oggi, che rabbiosamente segnava al debutto contro lae ancor più rabbiosamente si rivolgeva alla platea di giornalisti, raccolta in tribuna stampa, dove, secondo lui, si annidavano alcuni suoi nemici. Solo a rileggere la formazione vengono i brividi, anche se allora erano quasi tutti ragazzi:. Con questo gruppo, reso ancora più ricco e più potente con l’inserimento di, arrivammo terzi aIn quelgiocammo una partita più bella dell’altra, ma eravamo in casa e le avversarie, fino a quei maledetti rigori in semifinale contro l’di, non tutte erano al nostro livello come lo era invece ladi domenica sera:Belle partite, ma non all’altezza dell’ultima.A forza di rovistare nella soffitta della mente, abbiamo ritrovato le immagini potenti solo di un’altra partita dominata come a. Era però un’amichevole, acontro l’diAl 20' eravamo sotto di due gol con una doppietta dinata da una doppietta di errori di. In70' prendemmo a pallonate l’Olanda con una serie infinita di occasioni e chiudemmo con una rimonta straordinaria,. Quella partita alimentò l’utopia che anche in Nazionale si potesse giocare il calcio di Sacchi. E invece già in quella gara bisognava capire quanto un campione, un fuoriclasse, potesse incidere non solo sul risultato maanche sul livello del gioco., di fronte al muro tedesco del Westalfenstadion, quando abbiamo battuto lain casa sua nella semifinale del. La tecnica nasceva danon era al top), non dalla dinamica di gruppo come abbiamo visto in Polonia. Dopo quel Mondiale, la Nazionale che ha davvero impressionato sul piano del gioco è stata quella di, anche quella volta in semifinale contro lacon la doppietta di, l’ultimo grandeazzurro prima di sei anni oscuri.Ora finalmente questa squadra ci ha riempito l’occhio, ci ha di nuovo conquistato. Caduti in depressione, adesso non è il caso di passare allo stato opposto, all’euforia, ma almeno un sorriso, pensando a quelle maglie, possiamo farlo.