In più di un momento c’è un’intersezione di ricordi. "Era un gentiluomo silenzioso. Sempre pronto ad ascoltare, conosceva il calcio come pochi"., capitano ed esterno sinistro del Verona scudetto, ricordano, bandiera in campo e poi ds gialloblù, come un compagno di viaggio. Insieme a lui, hanno condiviso una parte di carriera e una delle cavalcate più avvincenti dell’ultimo quarantennio di calcio italiano:Dopo anni passati a comandare difese in Serie A, Roberto Tricella ha cambiato vita e oggi opera nel settore immobiliare. Classe ’59, a Verona ha conosciuto il calcio dei grandi: "Con Mascetti ho condiviso l’inizio della mia avventura, andata a coincidere con la fine della sua. Era l’estate del ’79, dopo le giovanili nell’Inter passai all’Hellas per la prima stagione da professionista. La squadra era appena retrocessa in B, l’allenatore era Fernando Veneranda, ‘Ciccio’ era il capitano.". Una preparazione particolare: "Estenuante, basterebbe ripensare alle mattinate con round di dieci ripetute sui 1100 metri per essere stanchi (ride, ndr). Dopo pranzo dritti a letto, dormivamo quasi fino a sera. Per farci cenare, a momenti si doveva buttare giù la porta…"."Negli ultimi giorni di quel ritiro, si stirò al polpaccio e iniziò un’annata complicata, con qualche acciacco di troppo. Alla fine fu costretto a smettere". Lasciando il segno: "È stato uno dei giocatori più importanti del club.. E un dirigente attento e competente, sui suoi anni da ds all’Hellas si snoda il capitolo più importante della storia della squadra". Lo scudetto conquistato nel 1985. Un sogno partito da lontano, quasi in silenzio. "".Aneddoto dopo aneddoto, Tricella riempie il suo racconto: "All’inizio della stagione 1984-85, io, Volpati e Fontolan andammo a parlare dei premi partita con lui e gli altri dirigenti". Sindacalisti della squadra: "Ottenemmo una serie di bonus, sarebbero scattati ogni tot di punti fatti.". Questione di esperienza. "Viste le cifre raggiunte dopo l’ultima vittoria con l’Avellino, furono costretti a rateizzare".Luciano Marangon è un altro degli uomini della cavalcata tricolore. Ex terzino sinistro classe ’56, oggi vive a Ibiza e gestisce locali sulla spiaggia. I ‘ragazzi dell’85’ hanno un gruppo Whatsapp che ha permesso a tutti di restare in contatto con il passare degli anni: "È lì che è arrivata la notizia.. Noi dell’Hellas siamo ancora una famiglia, anche allora fu questo il nostro segreto".Nel ricordare il "suo" ds, Marangon tocca due momenti: "L’arrivo a Verona e l’addio, dopo tre stagioni a cento all’ora. Nell’estate dell’82 fu una trattativa quasi comica, Mascetti mi acquistò dopo la promozione in A, ma Giussy Farina, mio presidente a Vicenza, aveva da poco comprato il Milan e avevo un accordo verbale con lui nonostante la retrocessione in B dei rossoneri". Poi, lo scherzo del destino. "Le dinamiche del mercato sono imprevedibili, arrivò la proposta del Verona per la A. Farina mi consigliò di sparare una cifra alta per non far partire la trattativa, ma. Un vero visionario. Nelle ultime ore della sessione di trasferimenti firmai con loro". La scelta giusta per entrare nella storia. "E chi se la dimentica la festa con i 20.000 tifosi in piazza Bra…".Una professionalità, sottolinea Marangon, andata sempre di pari passo con l’umanità: "Noi calciatori sapevamo di poter contare su di lui per qualsiasi cosa. Confronti, consigli, pareri. Dimostrò la sua intelligenza anche quando le nostre strade si separarono.. Sarebbe stato un passo importante per la mia carriera". Un saluto, non definitivo. "Poi ci incontrammo in diverse occasioni. Nel 2009, ’Ciccio’ fondò con Bagnoli, Nanni e Maddè l’Asd Ex Calciatori Hellas Verona Onlus, impegnata in iniziative di solidarietà. Un modo per dare una mano a chi ne aveva bisogno, restando sempre tutti insieme".