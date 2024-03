E' la Roma di De Rossi, merita la riconferma. De Zerbi mette la squadra al servizio del suo personaggio

Sandro Sabatini

Quattro gol il Milan, quattro la Roma e anche la Fiorentina. È il giovedì del poker servito dalle tre squadre italiane. Ossigeno puro per il ranking e per il ritorno, a parte qualche patema previsto per Pioli.



C’è chi vince e chi stravince: la Roma di Daniele De Rossi sul Brighton di De Zerbi e non - meglio specificare - sulla Roma di Mourinho. È bene chiarirlo, non per evitare il confronto che Mister Futuro sta dominando sul predecessore, ma per sottolineare che la squadra è più serena e compatta. E gioca per Dybala e Lukaku che, quando stanno così, non li blocca nessuno né in Italia né in Europa. C’è poi un portiere tutto nuovo, il bravissimo Svilar. E di fronte c’era un Brighton inconsapevole guidato da un allenatore che sembra mettere la squadra al servizio di se stesso e del suo personaggio, anziché viceversa.



La Roma è una splendida realtà e De Rossi un giovane professionista che già adesso merita di essere riconfermato Mister Futuro, per gli anni che verranno. Senza indugio da parte dei Friedkin, perchè già se la merita, la conferma. Senza se e senza ma.