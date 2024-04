Stadio Inter, oggi scade l'esclusiva per Rozzano: quanto è costata

La festa per lo Scudetto è alle spalle, per l'c'è un'altra giornata importante: non c'entrano questioni di campo, il fronte è quello per ilCome evidenzia Calcio e Finanza,, quello di proprietà che il club ha intenzione di costruire tra i comuni a sud di Milano, quando si dirà addio ufficialmente a San Siro.L'area in oggetto è una parte di quella chiamata '', di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare - controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi - tramite la partecipata Infrafin. Si tratta della porzione di terreno vicina al Forum di Assago, a sud della casa della squadra di basket Olimpia Milano, un'area al confine tra i due comuni dell'hinterland milanese sotto la tangenziale ovest.

- L'intesa risale aed era stata resa nota con un comunicato ufficiale: "Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna (28 luglio 2023, ndr) Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità̀ di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà̀ di Infrafin in Comune di Rozzano".

- Emerge quanto è costato il diritto di esclusiva all'Inter. Calcio e Finanza ha consultato il bilancio di Bastogi al 31 dicembre 2023 e il corrispettivo versato dal club di proprietà della famiglia Zhang è inferiore al milione di euro.Alla voce 'Proventi e altri ricavi' si legge che questi ammontano a ammontano a 5.838 migliaia di euro (2.681 migliaia di euro al 31 dicembre 2022) e si riferiscono principalmente:- peralla plusvalenza realizzata a seguito della cessione, da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare, dell’ intera quota detenuta in Milanofiori Energia, pari al 70% del capitale, a Getec Italia S.p.A. (“Getec”), avvenuta il 16 novembre 2023. Nel medesimo contesto, anche Amafin S.p.A., proprietaria del restante 30% del capitale ha ceduto a Getec la propria quota;

- peralla concessione a F.C. Internazionale Milano S.p.A. di un diritto di esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di uno stadio nell’area in Comune di Rozzano di proprietà di Infrafin S.r.l».L'esclusiva sui terreni dunque è costata. Il diritto scadrà nella giornata di oggi ma, come sottolineato più volte da(amministratore delegato corporate dei nerazzurri), si va verso una