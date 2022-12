. Giusto una decina di giorni fa, durante un'audizione delle commissioni Cultura di Camera e Senato in riunione congiunta, il neo-ministro dello sport e della gioventù aveva pronunciato, che hanno chiesto diprevidenziali fin qui non versati causa Covid., che nella doppia veste di rappresentante del popolo (in quanto eletto nel listino blindato dell'Abruzzo, anzi di Amatrice, insomma del Molise) e di se stesso (in quanto patron e presidente della Lazio, che al fisco deve circa 40 milioni di euro)da far rabbrividire quello approntato a fine 2002 e successivamente bocciato dalla Commissione Europea., da pagare in un primo tempo entro il 16 di questo mese. In audizione Abodi aveva detto che il calcio non appartiene a un altro mondo, e che perciò deve rispettare le scadenze come succede in tutti gli altri settori della società e dell'economia italiane.del termine di pagamento, dal 16 al 22 dicembre.Parole che intendevano dare un segnale di inflessibilità verso il calcio da parte della politica. E che peròche è il calcio al cubo per propensione a arrangiarsi, capacità di acciuffare le occasioni e invenzioni di espedienti., di cui hanno dato conto Il Fatto Quotidiano e l'Ansa:. Del resto, Lotito di rateizzazioni se ne intende e grazie a questo meccanismo è riuscito a tenere in vita una Lazio lasciata in condizioni disastrose dalla gestione Cragnotti.E la rateizzazione dei debiti non è nemmeno tutto, perché simile nei contenuti a quello firmato da Daniele Manca, senatore Pd di Imola ),, e che avendo possibilità di applicazione retroattiva andrebbe a beneficio di Dazn.E adesso resta da vedere se la manovra congegnata dal senatore Lotito andrà a compimento. La lettura degli equilibri parlamentari dice cheda governi di larghe intese., che pensava di poterla mettere sul piano del senso di responsabilità. Gli servirà da lezione per tutte le prossime volte che gli dovesse capitare di incrociare il calcio nella sua attività di governo.@pippoevai