. Dopo il derby, quattro gol all’Empoli, con lo scatenatodue volte., intanto ha sorpassato l’Inter in classifica,e ora si sente meglio, è più squadra, concreta, compatta e anche astuta sulle palle inattive: le reti del texano e la prima del francese sono arrivate da angoli battuti al bacio da. Lha fatto la partita che era nelle sue possibilità. Ha giocato un’ora con personalità fin quando il risultato gliel’ha permesso, ma, e alla fine ha miseramente mollato prendendo gli ultimi due gol nel finale.La squadra di. Con lo stesso spirito, lo stesso orgoglio e lo stesso temperamento per poi sfruttare quella dose di qualità in più nonostante le numerose e illustri assenze. La squadra di Allegri è partita con rabbia e irruenza, ripetendo alcune fasi del derby appena vinto. Ha segnato dopo 8' e dopo che lo stesso marcatore, Moise, aveva già fatto paura a Vicario. Sulla prima rete della Juve pesava in senso negativo l’inesperienza di un giovane juventino,, in prestito ai toscani: sul solito cross-assist di(non bene neppure Stojanovic che lo ha marcato con morbidezza), De Winter si è fatto trovare sulla linea sbagliata, quella della non chiusura, sulla linea giusta c’era Kean che ha messo dentro con una zampata.: Moise (primo gol in questo campionato) sembrava davvero ispirato, tant’è vero che al 45' aveva concluso 4 volte in modo pericoloso, contro lo 0 del capocannoniere. E senza mai tirare in porta Dusan concluderà la sua partita a metà ripresa.Nel primo tempo(65 per cento di possesso palla per la squadra di Zanetti prima dell’intervallo) e attaccarlo negli spazi. Andava però avanti a ondate, un momento buono, l’altro sofferente. I bianconeri hanno avuto un paio di occasioni per raddoppiare in quei 45', un colpo di testa di Kean su cross di McKennie (fuori di poco) e una conclusione dello stessoche ha centrato in pieno petto Vicario su tocco di Cuadrado. Madopo che Bandinelli aveva rubato palla a Cuadrado.La Juve non è riuscita nel primo tempo a mettere fuori partita l’Empoli, che giocava con coraggio e personalità sfruttando la sua fascia forte, quella di sinistra, dove: alla fine uno dei due azzurri si liberava quasi sempre per il cross. In quel primo tempo alla Juventus, all’Empoli la qualità di Pjaca.L’Empoli ha iniziato la ripresa attaccando, ma alla prima conclusioneAngolo di Cuadrado, stacco e frustata di testa di(Stojanovic in marcatura non si è alzato di un centimetro), palla sotto la traversa e partita risolta. L’Empoli non ha più reagito, Zanetti ha cercato di spostare la partita sulla qualità togliendo lo spento Pjaca e lo spuntato Satriano per far entrare due trequartisti come Bajrami e il giovane Baldanzi, ma il risultato è stato pari a zero. Immediata la risposta di Allegri conper McKennie (Locatelli, che aveva fatto bene da regista, è diventato interno di centrodestra, mentre il ruolo di play è andato all’ex parigino) eper il nervoso Vlahovic., la Juve non ha fatto come al solito, non si è messa a gestire, ma sentendosi libera e sciolta era fortemente attratta dalla porta di Vicario. Ha segnato pure il terzo gol con lo stesso schema, cross di, testa di Kean, che però era in fuorigioco di qualche centimetro. Il gol buono, il terzo, è arrivato ancora su calcio d’angolo battuto da uno specialista comesul secondo palo dove di testa ha colpito(in marcatura c’era Parisi, di una quindicina di centimetri più basso del francese...). Sul 3-0 era proprio finita per l’Empoli, così Zanetti ha fatto debuttare un altro ragazzino in A, Degli Innocenti, classe 2003.: grande palla di Locatelli per Danilo, assist perfetto e conclusione del francese.: pt 8' Kean; st 10' McKennie, 37' Rabiot, 49' Rabiot.: pt 8' Kostic; st 10', 37' Cuadrado, 49' Danilo.Szczesny; Rugani (34' st Alex Sandro), Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie (20' st Paredes), Locatelli, Rabiot, Kostic (40' st Iling); Vlahovic (20' st Milik), Kean (34' st Miretti). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Fagioli, Soulé. All. Allegri.: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (44' st Degli Innocenti), Marin, Bandinelli (30' st Henderson); Pjaca (17' st Bajrami); Destro (30' st Lammers), Satriano (17' st Baldanzi). A disp. Ujkani, Seghetti, Cacace, Ebuehi, Walukiewicz, Fazzini, Guarino, Ekong, Cambiaghi. All. Zanetti.: Fabbri.: 36' pt Cuadrado (J); st 13' Satriano (E) e Rabiot (J), 24' Haas (E).