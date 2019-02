Il calcio inglese perde un altro degli eroi del Mondiale del 1966, l'unico conquistato nella propria storia dalla nazionale di Sua Maestà. Il calcio mondiale perde, a 81 anni, uno dei migliori portieri di sempre, sei volte insignito del riconoscimento di numero uno a livello internazionale, e autore di quella che è stata eletta la parata del secolo. Gordon Banks (nella foto Ansa), nato a Sheffield, nel 1937, si è spento nelle ultime ore e darne l'annuncio per primo è stato uno dei club per cui ha giocato in carriera, lo Stoke City (le altre sono il Chesterfield e il Leicester).



Oltre alla Coppa del Mondo alzata a Wembley dopo l'epica finale contro la Germania Ovest, Banks è ricordato per il miracoloso intervento su Pelé contro il Brasile nel Mondiale messicano del 1970. Ha indossato per 73 volte la maglia della sua nazionale, prima del ritiro nel 1972 a causa di un grave incidente automobilistico nel quale perse l'uso di un occhio.