E' morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, in equilibrio tra il cinema più serio con autori come Germi e Lattuada, e la commedia sexy all'italiana dei primi anni Settanta. 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli. Nato a Palermo, Buzzanca esordisce nel 1961 in Divorzio all'italiana di Pietro Germi. Il successo arriva con Il merlo maschio del 1971, commedia sexy all'itaiana diretta da pasquale Festa Campanile.