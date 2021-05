La Federcalcio ungherese ha comunicato che Sandor Puhl è morto all'età di 65 anni. Arbitrò la finale mondiale a USA '94 vinta ai rigori dal Brasile contro l'Italia e quella di Champions League vinta dal Borussia Dortmund contro la Juventus nel 1997. Proprio in quei quattro anni è stato eletto miglior arbitro del mondo dalla International Feredation of Football History and Statistics (IFFHS).