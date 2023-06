Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Definito da Garrincha, la sua casa discografica, come “un visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c'era”,Nel 2008 fonda la sua casa discografica, laCon l’etichetta bolognese è stato produttore di oltre 40 artisti della scena indipendente italiana comeNel 2012, dopo anni passati a produrre musica per altri, pubblica il suo album d’esordio “Sono solo matti miei”. Il nome in copertina è Matteo Costa, scelto per rendere omaggio a sua mamma. L’album è composto da tredici brani tratti dalla sua esperienza come educatore in un centro per disabili gravi. Condivisione ed empatia sono i sentimenti che accompagnano l’ascolto e il racconto dei suoi testi, accompagnati da una chitarra acustica e una batteria minimale.e che vince il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”. Brano che porterà “Lo Stato Sociale” alla ribalta.“Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti. Senza di te siamo solo 5 stronz*, prima eravamo in 6 ed era molto meglio. Prima eravamo in un milione ed era bellissimo, perché facevi entrare tutti e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro Garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione. Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di impubblicabile, che tu, da ovunque sarai, renderai musica".Matteo, consumato da una lunga malattia, lascia dietro di sé le sue creazioni, ricordi che lo terranno sempre in vita.