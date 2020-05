Ciao Ted, ora vai e insegna agli angeli come tirare sassi alle coppie sposate #SamLloyd #Scrubs pic.twitter.com/PiSMF6Huv7 — Jennifer (@negri_jenny) May 2, 2020

E’ morto, attore americano noto per il personaggio dinella serie tv, nella quale è apparso in oltre 100 episodi. Lloyd, morto il primo maggio, aveva 56 anni. A gennaio gli era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello. Nella serie Scrubs, una delle più famose e seguite sitcom degli anni Duemila, ambientata in un ospedale della California,Nella sua carriera, Lloyd ha recitato anche in, Seinfeld, Modern Family, West Wing e Malcolm. Fra le sue passioni, la musica: cantava in un gruppo vocale a cappella, i, comparso anche in tanti episodi di Scrubs con il nome