E’ ormai un caso sul web lo stato di salute di Kim Jong-un, il presidente-dittatore della Corea del Nord. Le speculazioni sono iniziate in seguito alla sua mancata partecipazione a una manifestazione in memoria del padre della patria nordcoreana, e nonno di Kim, Kim Il-Sung.



Fra i primi a sostenerlo Francesco Sisci, sinologo, professore di politica internazionale all'Università di Pechino: “Che io sappia è già morto”, ha dichiarato all'Adnkronos.



Negli ultimi due giorni, in particolare dalla Cina e dal Giappone, si sono accavallati una serie di rumors, sempre smentiti dalle fonti internazionali più autorevoli (come ad esempio TMZ, che in queste occasioni difficilmente sbaglia), rumors che riferivano, di volta in volta, di un Kim Jong-un in condizioni disperate, o addirittura già morto. L’ultima di queste voci, riportata anche in Inghilterra dal Sun, vede il leader della Corea del Nord in coma dopo un’operazione chirurgica effettuato in seguito a un arresto cardiaco.



Sempre nell’ambito delle speculazioni e delle voci incontrollate, si riferisce anche che, in caso di morte di Kim, sarebbe la sorella di quest’ultimo, Kim Yo Jong, a prendere in mano le redini del regime nordcoreano.