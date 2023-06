La notizia che sconvolge tutta l'Italia e l'Europa sta facendo il giro del mondo. A 86 anni se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.- Nato a Milano il 29 settembre 1936, dopo la maturità classica al liceo salesiano Sant'Ambrogio nel 1961 si laurea con 110 e lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi sempre a Milano. Nel 1965 si sposa con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e ha i primi due figli: Marina e Pier Silvio. Nel 1985 divorzia e nel 1990 si sposa con Veronica Lario, dalla quale nel frattempo aveva avuto altri tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2012 arriva la separazione non consensuale e si fidanza con Francesca Pascale fino al 2020, quando si lascia legandosi a Marta Antonia Fascina.- Il 20 febbraio 1986 Berlusconi diventa proprietario del Milan, che porta al vertice in Italia, in Europa e nel mondo. In bacheca arrivano ben 29 titoli in 31 anni: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppa Italiane, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppe Intercontinentali/Mondiale per Club. Il 13 aprile 2017 vende il club rossonero all'imprenditore Li Yonghong Li e il 28 settembre 2018 compra il Monza, promosso prima dalla Serie C alla Serie B e questa stagione in Serie A per la prima volta nella sua storia.- Berlusconi avvia l'attività da imprenditore nel campo dell'edilizia, fondando la Edilnord nel 1963. Nel 1975 istituisce la società finanziaria Fininvest, che poi fa nascere tre canali televisivi privati: Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Nel 1977 diventa azionista del quotidiano "Il Giornale" e il presidente della Repubblica, Giovanni Leone gli conferisce la carica di "Cavaliere del lavoro". Nel 1993 nasce la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come la Mondadori.- Nell'ottobre dello stesso anno entra in politica fondando il partito di centro-destra Forza Italia, che vince le elezioni del 1994. Il primo governo Berlusconi dura poco, da maggio a dicembre, quando la Lega Nord di Bossi gli ritira il sostegno. Berlusconi vince le elezioni nel 2001 con la Casa delle Libertà e torna al governo fino al 2006, quando perde di poco le elezioni contro Prodi. Berlusconi vince le elezioni del 2008 con il Popolo della Libertà e torna Presidente del Consiglio fino alle dimissioni del 12 novembre 2011. Poi si ricandida nel 2013, ma perde di poco le elezioni contro Bersani e viene eletto per la prima volta come senatore. Dopo non essersi potuto presentare alle elezioni politiche del 2018, Berlusconi è all'opposizione con Forza Italia nei due governi Conte, prima di appoggiare quello di Draghi.- Silvio Berlusconi è stato oggetto di numerosi procedimenti penali, con una sola condanna definitiva. Il 1º agosto 2013 viene condannato dalla Cassazione per frode fiscale, nell'ambito del cosiddetto processo Mediaset iniziato circa 8 anni prima. Il 15 aprile 2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano dispone per Berlusconi l'affidamento in prova al servizio sociale. L'esecuzione della pena ha termine l'8 marzo 2015 e Berlusconi riacquista la piena libertà.- L'ex moglie Veronica Lario ha accusato Silvio Berlusconi di essere stato con minorenni, come Noemi Letizia. Sempre nel 2009 L'Espresso online pubblica delle registrazioni audio ambientali degli incontri con l'escort Patrizia D'Addario a palazzo Grazioli. A novembre 2010 scoppia il caso Ruby Rubacuori: l'allora minorenne marocchina Karima El Mahroug, fermata per furto a Milano, viene affidata all'allora consigliere regionale PdL Nicole Minetti dopo una telefonata in questura di Berlusconi, che sosteneva che la giovane fosse la nipote dell'allora presidente egiziano Hosni Mubarak (fatto poi rivelatosi falso). Ruby dichiarò di essere stata più volte ospite di Berlusconi ad Arcore e di aver ricevuto denaro. Il 15 febbraio di quest'anno Berlusconi viene assolto nel processo "Ruby ter" perché il fatto non sussiste.