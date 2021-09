Il giornalista inglese, Simon Greenberg, si è spento oggi a 52 anni. Dopo varie esperienze, è approdato al Chelsea quando per la prima volta fu assunto Mourinho, diventando la sua "ombra" comunicativamente, come lo definì lo stesso tecnico portoghese, affiancato in tutte le conferenze stampa show. Nel club di Abramovic fu direttore delle comunicazioni e delle relazioni pubbliche al Chelsea, supervisionando tutti gli aspetti relativi alla comunicazione della società, compresa Chelsea TV, il sito web, la rivista e il programma delle partite fino ai social media.