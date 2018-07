Una delle note positive del match disputato sabato dall'Inter contro il Chelsea è la buona prestazione offerta da Yann Karamoh. Entrato al 65' al posto di Candreva, il classe 1998 ex Caen ha proposto alcuni ottimi spunti in velocità, oltre a servire un paio di palloni molto interessanti a Lautaro Martinez. L'atteggiamento giusto, insomma, e la sensazione che il neo ventenne (ha compiuto gli anni l'8 luglio) possa essere pronto per un salto di qualità anche dal punto di vista della maturità rispetto alla scorsa stagione.



Nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, Karamoh può rappresentare, nell'annata che sta iniziando, un'alternativa importante a Perisic, Candreva e Politano. Di lui ha detto Beppe Bergomi: "E’ un giocatore offensivo, non gli puoi chiedere di fare tutta la fascia anche per la fase difensiva. Deve essere libero con poche richieste per la difesa così lui si sente libero di andare. In questa posizione avanzata mi convince. E’ troppo importante che si alleni al cento per cento e che prenda tutto quello che può dagli esempi positivi che ha tra i compagni in campo. Può dare diverse soluzioni a Spalletti e quando l’allenatore lo riprende deve pensare ad indicazioni positive, ad un’attenzione che il mister vuole dargli".



Sedici presenze e una rete nel 2017-18, il francese di origini ivoriane è alle porte della stagione più importante della sua giovane carriera, quella in cui fare il salto di qualità decisivo. Le doti tecniche sono indubbie, la fiducia di Spalletti, che lo sta facendo sapientemente crescere, anche. Tocca a Karamoh, adesso, dimostrare di essere da Inter. Nei 25 minuti contro il Chelsea, le premesse ci sono tutte.