Inizia a Lugano la stagione 2018/19 dell'Inter. Sesto giorno di ritiro per la squadra di Luciano Spalletti, che stasera affronterà il Lugano in amichevole. Ieri l'allenatore nerazzurro ha testato una probabile formazione, nel corso di una seduta pomeridiana molto intensa a seguito della conferenza stampa di presentazione della stagione. Lugano-Inter sarà l'occasione per celebrare il 110° anniversario della fondazione di entrambi i club, avvenuta nel 1908: per questo, l'amichevole metterà in palio la " 110 Summer Cup ". Di seguito puoi seguire la diretta testuale della partita:



59' - Altri cambi nell'Inter: dentro Salcedo, Roric, Colidio e Zappa, fuori Candreva, D'ambrosio, Gagliardini e Politano.



55' - Ancora Karamoh! Corner per il Lugano, Handanovic in presa alta rilancia l'azione e con tre tocchi l'Inter trova il terzo gol. Assist di Candreva per Karamoh che controlla in corsa e batte ancora Baumann sotto le gambe.



50' - Raddoppio dell'Inter con Karamoh! Filtrante di Politano, l'attaccante francese supera un difensore e batte il portiere avversario in uscita. E' 2-0 per i nerazzurri.



46' - Si riparte con diversi cambi: Handanovic, Asamoah, Skriniar, Borja Valero e Karamoh al posto di Padelli, Dalbert, Ranocchia, Emmers e Lautaro.



45' - Si chiude senza recupero il primo tempo. Inter in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.



39' - Schema su punizione: Politano batte dal limite dell'area per Gagliardini, di prima per Martinez che calcia: chiude in corner Baumann.



33’ - Lautaro strappa applausi! L’argentino vince due contrasti e calcia, Baumann respinge.



16' - Il primo gol della stagione dell’Inter lo segna Lautaro Martinez: destro dall’interno dell’area respinto da Baumann, ma l'argentino è il primo ad arrivare sulla respinta e ribadire in rete!



9’ - D’Ambrosio recupera palla e dialoga al limite con Nainggolan che scarica sulla sinistra per Candreva: destro a giro che colpisce in pieno il palo alla sinistra del portiere!



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lugano (4-3-3): Baumann; Masciangelo, Yao, Golemic, Mihajlovic; Piccinocchi, Sabbatini, Vecsei; Crnigoj, Junior, Ceesay.



Inter (4-2-3-1): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, DeVrij, Dalbert; Gagliardini, Emmers; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro.