Un pensiero, nulla più. Però la cronologia dei fatti degli ultimi dieci giorni tiene aperta questa riflessione. Già, perché tecnicamente, se Ronaldo avesse rispettato i parametri imposti dalla bolla, avrebbe raggiunto il ritiro della sua Nazionale solo giovedì scorso, l'incrocio con il primo giocatore risultato positivo sarebbe quindi stato scongiurato.– Andando con ordine, mentre scoppiava la bufera attorno a Juventus-Napoli,(operatori tv) ma a contatto con il gruppo squadra:Solo che na casa anche Gigi Buffon, determinati a volare verso il ritiro delle rispettive nazionali anche Merih Demiral, Paulo Dybala, Danilo, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado. Ma questo è storia: la Juve segnala alla Asl i nominativi dei sette giocatori che hanno chiesto di cambiare il domicilio per l'isolamento fiduciario, la Asl li ha notiziati in Procura per i controlli del caso, seppur negativi non avrebbero potuto abbandonare l'isolamento e verranno con ogni probabilità multati. Solo che(Bonucci e Chiellini, Ramsey e Kulusevski, Szczesny e Rabiot),. Non quello con Anthony Lopes, la cui positività è notizia di venerdì.(così come quella degli altri compagni bianconeri che hanno seguito le sue orme). Perché è vero quello che sosteneva Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino («Non credo sia un problema per un calciatore professionista pagare una multa di poche centinaia di euro»), ma è altrettanto vero che il prezzo da pagare è anche più alto dei 400 o magari 1000 euro previsti dall'eventuale sanzione. IntantoE poi c'è da fare i conti con i protocolli Uefa e quelli Figc, con le leggi portoghesi differenti da quelle italiane. Magari non sarebbe cambiato nulla e Ronaldo sarebbe stato contagiato lo stesso: ma se avesse rispettato tempi e protocolli, forse, tutto questo sarebbe stato evitato.