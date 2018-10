perché abbiamo vinto”. Ecco. Esterno a destra o a sinistra sempre, negli ultimi anni, addirittura mezzala destra nel 4-3-1-2 di Javier Calleja, contro il Sassuolo è sceso in campo da prima punta, di necessità virtù.Il profeta Maldini ha cominciato ad avere ragione: questo calciatore vi stupirà. E infatti. Altro indizio di duttilità.della soluzione preparata per l’occasione. Ma il turco nei dieci minuti successivi ha fatto peggio. Gattuso allora si è visto costretto a invertire nuovamente i due, tornando allo schieramento di partenza intorno al 20°. Da lì in avanti, ed è stato. Stiamo certamente parlando di un adattamento un po’ forzato, Castillejo in ogni caso resta un esterno. Il Milan poi ha bisogno delle sponde del Pipita, della sua protezione palla spalle alla porta. In questo fondamentale infatti Castillejo ha mostrato dei prevedibili limiti (lo Spaghetto!), perdendo qualche pallone se pressato da dietro. La cosa, tuttavia, paradossalmente ha portato il Milan a specchiarsi meno, a imporsi meno e ad agire in contropiede, lavorando bene nelle corse senza palla a campo aperto. Escluso il quarto gol un po’ fortuito,Prendiamo, quella dello scavetto riuscito e del salvataggio sulla linea di Lirola. Riavvolgendo il nastro appare, centrale sinistro neroverde. Rogerio, il terzino sinistro del Sassuolo è fuori, ormai in ritardo sull’ivoriano, saltato da un bel cambio di gioco per Calhanoglu che ora punta la difesa avversaria sul lato opposto. Castillejo corre dritto lungo l’asse centrale, ha messo nel mirino Ferrari. Sterza leggermente verso destra. Vuole aprirsi? Vuole nascondersi dal radar del difensore? Vuole allargare lo spazio tra Ferrari e Marlon?Ora Ferrari è di spalle, non è più certo delle intenzioni di Castillejo, non sa quel che farà lo spagnolo. Una cosa è sicura, l’attaccante prepara il movimento vero, la scelta definitiva. Soltanto questo sa Ferrari.E infatti il taglio di Castillejo arriva, e Ferrari non si fa trovare impreparato. E’ reattivo e lo segue, ma era una trappola, un’ombra falsa, un falso nove. Il movimento definitivo di Castillejo disegna a terra un corridoio libero tra Calhanoglu e Kessié. Il turco, che ha visione, lo scorge in tempo.E’ l’azione che sblocca il risultato e di fatto cambia la partita al 39’. Padovan l’ha definita giustamente ‘un tre contro due da manuale del contropiede’. Se infatti l’ivoriano è bravo a prendere il centro del campo portando palla,, che dal centro anziché correre dritto, banalmente verso la porta, si sposta al fianco di Marlon per offrire uno scarico a destra a Kessié.Al terzo minuto della ripresa,Palla persa da Berardi nella metà campo avversaria, lancio di Bonaventura per Suso che controlla, resiste a Ferrari e si accentra. Guardate perché non arriva il raddoppio di Rogerio.Rogerio sceglie di assorbire l’inserimento forte di Castillejo per evitare un possibile filtrante di Suso. Ma la coperta è corta: se copri il passaggio, non puoi uscire in raddoppio sul mancino magico del numero 8 rossonero. Senza l’idea semplice ma giusta di Castillejo, Suso probabilmente non sarebbe andato al tiro.Djuricic mezzala destra esce male in pressione su Kessié, dove già era scalato Locatelli. L’ivoriano scarica su Biglia che cambia gioco tranquillamente per Calhanoglu, aperto a sinistra (fuori inquadratura).(altissimo sul terzino del lato debole).Stavolta è l’ex Villarreal a sfruttare la concomitanza di due movimenti che ‘abbassano’ la linea degli avversari. In area, Bonaventura e Suso spingono verso la porta Marlon e Ferrari, liberando spazio al limite per Castillejo, che nel frattempo è irraggiungibile per Locatelli e Djuricic (mediano e mezzala destra neroverdi), usciti appunto su Kessié. E Calhanoglu non sbaglia lettura.Ma è proprio nel momento del bisogno che risultano ancor più piacevoli le belle sorprese. Con questa partita il 7 rossonero si è guadagnato fiducia, credibilità e forse anche qualcos'altro. Gattuso ha trovato un nuovo jolly. Più tecnico, più duttile, più creativo di Borini: in una parola, più spagnolo. Più simile al Pipita che a Cutrone nei movimenti incontro e nei rimorchi, in sostanza nel palleggio.