nel 1948. Erano altri tempi, era un altro (Grande) Torino, ma. Dopo gli oltre 3 mesi di lockdown, il capitano della squadra di Moreno Longo si è ripresentato in condizioni fisiche smaglianti e sta trascinando nel vero senso della parola i suoi verso una salvezza più sofferta e sudata del previsto. Quella contro il Genoa è l'ultima gemma di una collezione pregiata, per, che ha costruito una carriera da calciatore su queste prerogative e che anche da allenatore non concede tregua ai suoi.. Rispetto ai suoi "concorrenti" stranieri, il Gallo ha il vantaggio di conoscere ovviamente i meccanismi e le difficoltà della Serie A, rispetto a Dzeko quello di avere 7 anni in meno sulla carta d'identità e un ingaggio decisamente più alla portata (circa 2 milioni più bonus rispetto ai 7,5 del bosniaco).- Ma quanto può valere oggi il cartellino di Belotti? I. Dal canto suo, Belotti non ha mai forzato la mano, nemmeno al termine della stagione 2016/2017, quella dei 26 gol in campionato, dell'estate del corteggiamento incessante del Milan e della richiesta choc di 100 milioni di euro per farlo partire. Altri tempi, un altro Torino, ma lo stesso Belotti. Che, dopo aver eguagliato Pulici e Graziani - 15 gol in campionato per due annate di fila - ha messo nel mirino il primato di gol consecutivi di Ossola. E l'Inter osserva...