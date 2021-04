. Siamo perda molto prima che usaste questo hashtag. Per lo meno dai giorni in cui il signorotto sloveno, che adesso sfoggia un ghigno dar, faceva il cameriere dell'(ECA) e esibiva una mansuetudine degna di miglior causa verso quegli stessi dirigenti cui adesso infliggerebbe le pene corporali. E eravamo percome da tempo siamo per. E allo stesso modo eravamo (e siamo) per, poiché il sedicente forum dei club europei è stato concepito come strumento nelle mani delle società che vogliono la Superlega.. In qualche caso si trattava di puro tatticismo, come in questi anni è accaduto fra. In altri casi è stato scambio politico, come regolarmente e fino a una decina di giorni fa accadeva fra. Ma capitava persino che si realizzassero rapporti da compari di battesimo, come frae l'ex presidente di. E se adesso litigano pure fra compari, per noi nulla cambia. Né capiamo perché mai il solodebba togliersi dalle scatole.Per di più, e mantenendo l'attenzione sulla realtà italiana, non va dimenticato che dal signorle società della nostrasono state miracolate. Con 4 posti garantiti nella fase a gironi a partire dalla stagioneper effetto dell'ennesimo ridisegno di format assemblato in favore dei più ricchi, e nonostante che il ranking dei nostri club viaggiasse in caduta libera., nonché ulteriormente aggravata col format che prenderà il via dal 2024. Quanto basta per fare urlarea noi di Calciomercato.com.Chi invece lo va scrivendo in queste ore, forse, dovrebbe ragionarci un attimo sopra.. E tuttavia, a parte questo, cosa si può imputare aNon certo di avere fermato la Superlega, che è andata a schiantarsi contro il muro senza necessità di aiutini. Né di avere portato i suoi club fondatori vicini all'abisso economico-finanziario, poiché sull'orlo del burrone ci si sono portati da soli e sono stati colpiti dalla pandemia come qualsiasi altro club di qualsiasi altro livello., la competizione che d'improvviso è parsa non più soddisfacente alle tre società fondatrici della Superlega. Non è colpa dise l'Inter è stata sbattuta fuori tre volte su tre al primo turno nelle ultime tre edizioni.. Non è colpa di #ceferinout se nelle ultime due edizioni, su 8 presenze delle italiane, soltanto una (quella dell'Atalanta nella scorsa stagione) si è spinta fino ai quarti di finale. E non è colpa di #ceferinout se l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana risale a undici anni fa.Detto tutto ciò, si continui pure a scrivere #ceferinout fino a che sarà di moda. Che tanto poi arriverà il tempo in cui noi di Calciomercato.com torneremo a scriverlo in solitudine.@pippoevai