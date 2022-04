E' una domenica da incorniciare per la Ferrari e per Charles Leclerc, che domina sin dai primi giri il Gran Premio di Australia, si porta a casa il punto supplementare in quanto autore del giro più rapido e, complice il ritiro per la rottura del motore della monoposto del campione in mondo in carica Max Verstappen, si trova già in fuga nella classifica piloti. Il monegasco conquista così la seconda vittoria stagionale, mettendosi alle spalle l'altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton chiude con un quarto posto, mentre la delusione di giornata per la Rossa di Maranello arriva da Sainz, partito nono sulla griglia e che, dopo un tentativo di rimonta successivo ad una partenza difficoltosa, termina la sua gara dopo poche tornate nella sabbia.



IN FUGA - Nonostante due ingressi della safety car (la prima per l'incidente del compagno di team, l'altra per il guasto tecnico accusato dalla vettura di Vettel), Leclerc - che partiva dalla pole position - scatta davanti a tutti sul circuito di Albert Park e non molla mai la testa della classifica, controllando senza alcun tipo di problemi la gara. E, grazie alla rottura della power unit della Red Bull di Verstappen, il suo distacco nella graduatoria piloti è già di 46 punti (71 contro 25), con Russell che è il più diretto inseguitore - a quota 37 punti - mentre Sainz completa il podio virtuale a 33. Ampio anche il vantaggio per la Ferrari nel Mondiale costruttori, con 102 punti conquistati sin qui a fronte dei 65 della Mercedes e dei 55 dalla Red Bull.