La corsa scudetto più avvincente dell’ultimo ventennio di Serie A riporta il tema della contemporaneità delle gare all’ordine del giorno. Loè un fattore di cui Napoli, Inter e Milan hanno dovuto fare a meno nelle ultime settimane, vista la differenza di programmazione per le partite delle tre squadre in testa al campionato."Credo che sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario, ma giocare prima o dopo non fa la differenza. Se vuoi vincere lo scudetto, devi avere una mentalità vincente.. Queste le parole del tecnico, in risposta a una domanda con riferimento alle differenze di orario delle ultime gare tra il Milan e la squadra di Inzaghi, nel momento più caldo della stagione. Nelle ultime settimane sono stati soprattutto i rossoneri a "beneficiare" del vantaggio di conoscere i risultati delle avversarie prima di scendere in campo, nonostante un ultimo turno di campionato che ha visto i rossoneri perdere due punti sulle inseguitrici nonostante un calendario in apparenza più semplice.Nel girone di ritorno, l’Inter ha giocato 9 volte prima del Milan,Da qui il focus sul tema, con la questione orario sbilanciata soprattutto tra le due milanesi.Discorso diverso e situazione più equilibrata. Sempre tenendo in considerazione il girone di ritorno, la squadra di Spalletti ha giocato 6 volte dopo i rossoneri, impegnati a loro volta in 4 occasioni conoscendo già il risultato degli azzurri. Finora,Ragionamenti di campo, ma non solo. Il Milan per ora aspetta. La squadra di Pioli proverà a sfruttare ancora due turni favorevoli giocando dopo le avversarie, in attesa della programmazione delle ultime giornate.