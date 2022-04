, un giorno dedicato alla pianeta volto a sensibilizzare le persone sul grande problema del cambiamento climatico. Fu scelta questa data non a caso, in quanto essendo equinozio di primavera, simboleggia rinascita e ritorno alla vita.Il tema della 51esima edizione del giorno della Terra è “” (ripristina la nostra terra), motto nato con l’obiettivo di sollecitare soluzioni per il degrado ambientale e i cambiamenti climatici che porta.Per l’occasione, colosso mondiale da sempre attento a queste iniziative, ha trasformato il proprio doodle con una sezione volta alle iniziative ‘green’ della piattaforma fino al 2030 e conQuesti video di breve durata mostrano: dal ritiro dei ghiacciai del Kilimangiaro e di Sermersooq, allo sbiancamento della barriera corallina australiana di Lizard Insland fino alla distruzione della harz Forests di Elend, polmone naturale della Germania dilaniato dalla siccità dal conseguente arrivo del bostrico tipografo, un insetto che è arrivato anche nel Nord Italia e che deturpa irrimediabilmente foreste e alberi.Anche laha pubblicato un video dove sono evidenti i cambiamenti climatici e i loro effetti velenosi per il pianeta, basti pensare che la Groenlandia ha perso 4700 tonnellate di metri cubi di ghiaccio in 20 anni e che la soglia massima data dagli esperti per evitare catastrofi naturali è sempre più vicina.L’atteggiamento sempre più egoistico dell’uomo lo sta portando a distruggere il proprio mondo, nonché la propria casa, deturpando ciò che gli ha permesso di vivere e di avere ciò che ha, dai cigli delle strade colmi di immondizia, alle grandi aziende che non rispettano regole ambientali, sta a tutti prendersi cura dell’unica cosa che accomuna non solo l’umanità, ma tutti gli esseri viventi, Mamma Terra.