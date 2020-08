Il più piccolo di tutti a prendersi la scena. Grazie ai dieci minuti finali nella sfida persa dall'Angers contro il Bordeaux,un traguardo tutt'altro che inaspettato. Le SCO, infatti, da tempo punta su di lui: la scorsa primavera gli ha fatto firmare un contratto professionistico (il primo 2004 in Francia a farlo) e nelle ultime settimane l'ha fatto allenare con la prima squadra, agli ordini di Stéphane Moulin.Serve pazienza, ma a tutto per diventare un predestinato.al più grande pugile di tutti i tempi, ma a una scelta "religiosa e familiare", con il pallone tra i piedi ci sa fare, lo sapeva bene l'Everton, che ha provato in tutti i modi a trattenerlo. La sua giovane carriera calcistica è sempre stata legata alle scelte dei suoi genitori, che per motivi di lavoro hanno viaggiato molto: nato a Stains, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, dopo aver vestito la maglia dell'​US Chantilly (il club che ha lanciato Gameiro e Llenglet), si è trasferito in Inghilterra, è entrato nell'academy del West Ham (senza mai giocare) per poi tornare in Francia, al Paris Saint-Germain.Il resto è storia recente, con l'Angers che se lo coccola e i grandi club che lo osservano.Esterno d'attacco molto abile nell'uno contro uno,con il quale un giorno potrebbe dividere la maglia della nazionale francese. Il condizionale è d'obbligo, perché non è ancora stata fatta una scelta definitiv. Non c'è fretta, c'è tempo per prendere una decisione. Per il momento la priorità è un presente e un futuro da protagonista con l'Angers.