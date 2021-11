(www.footballworkshop.it), leader nella Formazione nel mondo del calcio da oltre 10 anni, propone i seguenti corsi nei mesi di novembre e dicembre 2021:: Corso Online 25 nov + 2-9 dic 2021 con Stage di 6 mesi!Ecco come fare…a Reggio Emilia sab 27 novembre 2021!: MILANO, 30 novembre 2021! Il migliore lavorerà in redazione per 3 mesi!