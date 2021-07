Il Milan sta per battere due colpi sul mercato:. Ora il club rossonero sta valutando tutte le opportunità che offre il mercato, specialmente nel ruolo di trequartista. L’idea è quella di pescare da una big il sostituto di Hakan Calhanoglu. Un profilo che possa portare qualità ed esperienza a costi contenuti.Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Milan spicca quella di Philippe Coutinho. L'obiettivo del Barcellona è quello di ridurre sensibilmente gli ingaggi della prima squadra per potersi permettere quanto prima il rinnovo ufficiale di Lionel Messi e anche qualche altro colpo in entrata.. Da quanto appreso non c’è una vera trattativa in piedi, l’ingaggio da 12 milioni netti è decisamente fuori portata per il Diavolo. Ma se nelle prossime settimane il giocatore dovesse aprire a uno sconto sull’ingaggio, il Milan potrebbe cogliere questa opportunità.