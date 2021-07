Ilsi rifà il look per la fascia sinistra. Gli azzurri hanno prima salutato Hysaj, in procinto di firmare con la Lazio, potrebbero presto dire addio a Mario Rui (in trattativa con il Galatasaray) e non conta più su Ghoulam. Ecco perché: c’è già un accordo verbale con il terzino della Nazionale italiana. Spalletti ha ottenuto il sì del ragazzo che non vede l’ora di poter tornare a disposizione del tecnico di Certaldo.Ora per il club azzurro si entra nella fase operativa della trattativa. Che per Emerson Palmieri parte da una valutazione di 20 milioni di euro. I contatti vanno avanti spediti e c’è fiducia di arrivare presto al traguardo. Occhio, però, alla concorrenza:I giallorossi partono con un leggero ritardo ma sono pronti a mettere la freccia in caso di fumata nera tra Chelsea e Napoli.ma Simone Inzaghi ha bocciato questa possibilità perché non considera Emerson un giocatore funzionale alla sua idea di calcio.