Giovane, di talento e con quella voglia matta di emergere a tutti i costi.Al Sassuolo ci sono Caputo e Raspadori, attaccanti con caratteristiche che più si adattano ai principi di gioco di Dionisi. Ecco perché il suo agente Lucci è al lavoro per trovargli la migliore sistemazione possibile.L’attaccante romano è un vero e proprio chiodo fisso bianconero da 2 anni: ci aveva provato con insistenza Paratici, ora è il turno di Cherubini.. Carnevali per Scamacca chiede 35 milioni, mentre alla Continassa lavorano per un prestito con diritto di riscatto. L’Inter sembra essere ormai fuori dalla corsa dopo i sondaggi delle scorse settimane: Marotta e Ausilio sono due estimatori del nazionale azzurro ma sono bloccati dalla situazione di Sanchez che, per il momento, non sembra intenzionato a lasciare Milano.