Una nuova, entusiasmante iniziativa eSports firmata: in collaborazione con Exeed nasce il, torneo diche metterà a confronto i gamer professionisti di. Alcuni dei migliori player a livello italiano e internazionale si sfideranno in un mini-campionato con tappe settimanali, il tutto in diretta streaming sui canali Twitch dei due caster del torneo e di Monza e Fiorentina., Direttore Generale della, commenta: "Mi fa piacere che da mercoledì la Fiorentina parteciperà al torneo di eSports. In questo momento molto complicato può essere utile regalare alcuni momenti di svago e divertimento per tifosi ed appassionati"., Amministratore Delegato del, commenta: "In questi mesi il team eSports ha fatto di tutto per provare a colmare il vuoto lasciato dallo stop del calcio giocato. Ho seguito con grande interesse gli ottimi risultati raggiunti dai nostri due ragazzi culminati con la finale tutta biancorossa per la maglia della nazionale. Dopo le tante partite contro i team di Serie A, resterò aggiornato anche su questo nuovo torneo, con l’auspicio che Er_Caccia e Figu7rinho riescano a dare continuità ai risultati fin qui ottenuti".- ore 21.30 -con i due caster del torneo Nello Nigro alias “hollywood285” e Matteo Ribera alias "Ribera", Federico Albrizio per Calciomercato.com e tutti i player impegnati nel torneo: una grande chiamata per raccontare al meglio l'iniziativa e non solo, parlare a tutto campo tra eSports, calcio e mercato.- Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partite- Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partite- Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partite- Ore 21:30 Inizio diretta - Ore 22:00 Inizio partiteAl termine delle quattro tappe la squadra che avrà collezionato più punti totali vincerà il torneo.