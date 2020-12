La scena se la sono presa, come spesso obbliga la legge del calcio, gli attaccanti. Cristiano Ronaldo in copertina grazie alla doppietta, Morata e Kulusevski subito dietro grazie a due gol e altrettanti assist.Dopo un avvio di stagione difficile, infatti, l'uruguaiano si è preso la Juve.. L'ha guidata con personalità e geometrie, utili a coronare una prestazione totale.. Come quello sottratto a Sohm in occasione del 3-0 di Ronaldo. La condizione fisica, finalmente trovata, regala a Pirlo un giocatore estremamente polifunzionale e probabilmente unico all'interno della rosa: la gara contro il Parma è il manifesto del nuovo Bentancur, che non sbaglia mai posizione. E i numeri lo certificano: è lui a guidare le classifiche dei km percorsi (12,355), dei passaggi riusciti (17 su 19) e dei cambi di gioco (5 su 5).Gli anni con Allegri e Sarri, in cui ha studiato da mezzala, restano un bagaglio importante e regalano dinamismo significante.. Dentro nel derby, non è più uscito: 360 minuti in quattro partite, prestazioni che danno ragione alla scelta della Juve. Già prima dell'arrivo di Pirlo, infatti,