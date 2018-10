È lache finalmente inizia a emergere... Perché tra problemi fisici ed eccesso di timidezza,non aveva ancora mostrato nella totalità i mezzi di cui dispone. Aveva bisogno di sentirsi “uno da Inter”, un processo fisiologico che spetta a tutti quelli che da un momento all’altro si ritrovano a dover fare i conti col Meazza e con il peso della casacca nerazzurra.Perché quel “L’ha presa Vecino” ha fatto il giro dei continenti e se l’Inter è tornata a riveder le stelle è anche merito suo e di quel gol allo scadere.Fortuna? Non ditelo neanche per scherzo. Perché Vecino ha quei colpi nel DNA e lo sta dimostrando anche in questa stagione., due caratteristiche che finora erano un po’ mancate. L’ultima giocata decisiva contro la Lazio, non un gol, ma un tocco pregevole che vale come aver centrato il bersaglio grosso, perché ha spalancato a Icardi la via del gol. Una gara, quella dell’Olimpico, che lo ha visto assoluto protagonista con numerose occasioni da gol create, padrone, insieme a Brozovic, di una mediana che ha cancellato dal campo Milinkovic-Savic e Parolo.L’Inter inizia finalmente a vedere il vero Vecino, quello che Spalletti si augurava di trovare un po’ prima., che anche Sarri aveva corteggiato senza successo. Spalletti si è fidato e ha chiesto a Piero Ausilio di affondare il colpo. Il ds ha trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e versato ai viola la clausola da 24 milioni di euro. Non pochi, ma neanche troppi considerando i prezzi che girano attualmente sul mercato.e magari fino al rientro di Nainggolan Spalletti potrebbe considerare l’ipotesi di insistere con il 4-3-3 proprio per sfruttare al meglio le caratteristiche di Vecino, che adesso sta dimostrando a tutti di valere l’Inter,