Nasce Genoa TV!



Visita subito la nuova piattaforma video del Grifone https://t.co/DQP47oKqop



Scarica l’app per dispositivi iOS https://t.co/dUXsSS3biz pic.twitter.com/EirAMa9Gem — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 26, 2021

E' stata svelata questa mattina la sorpresa che il Genoa aveva preannunciato ai propri tifosi un paio di giorni fa.La novità riguarda la nascita di un nuovo canale televisivo tematico, dedicato esclusivamente al club più antico d'Italia. Il suo nome èOltre a partite, interviste ed episodi legati alla storia del Grifone, verrà trasmessi anche contenuti esclusivi, come ad esempio il racconto dedicato da Federico Buffa al legame tra Genoa e a Fabrizio De André.La nuova piattaforma video è per il momento scaricabile gratuitamente soltanto da dispositivi Apple ma presto dovrebbe essere disponibile anche per altri sistemi operativi.