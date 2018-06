Yonghong Li cerca un nuovo socio. Di minoranza, ma che abbia soldi freschi da investire sul Milan. Come scrive oggi Repubblica la visita milanese dell'uomo d'affari cinese andata in scena una settimana fa, non avrebbe avuto solo finalità finanziarie legate a un tentativo di rifinanziamento al fotofinish del debito con Elliott prima della pronuncia della Camera Giudicante dell’Uefa. L'obiettivo di Mr Li era quello di negoziare l’ingresso nel club rossonero di un socio di minoranza. L’identikit porterebbe verso un imprenditore italiano disposto a immettere nel Milan 50 milioni di euro e ricoprire la carica di vicepresidente.



TENERE A DISTANZA ELLIOTT - Yonghong Li, insomma, sta facendo di tutto per tenersi il Milan. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport ​un nuovo socio sarebbe utile anche a frenare l’avanzata di un nuovo «padrone» cioè Elliott, il fondo americano che al club ha prestato 303 milioni di euro. La liquidità di un nuovo partner potrebbe aiutare a completare il rifinanziamento del debito che, interessi esclusi, è appunto di 303 milioni suddivisi in 123 in capo alla società e 180 al suo proprietario. Per far fronte a tutta questa serie di esigenze il Milan sembra aver scoperto di avere più di un soggetto interessato, con una banca di altissimo profilo attiva nell’operazione. I colloqui procedono con advisor e legali, senza che Mr Li sia direttamente entrato in contatto con un eventuale comproprietario.



ALTRI SOLDI - ​Entro la metà di giugno Li Yonghong è atteso al versamento di una nuova quota di aumento di capitale, circa una decina di milioni. Mr. Li a inizio mese ha effettuato un bonifico da 10 milioni, quarta rata dopo i pagamenti di 11 milioni, 6,8 milioni e 10 milioni chiesti dal cda rossonero. Entro fine mese dovrà versarne un'altra ventina. Una corsa a ostacoli, per evitare che Elliott, completando l’aumento di capitale in prima persona, prenda ancora più potere in società.