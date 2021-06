Niente ritiro a Bormio per il Torino. La squadra granata, dopo aver svolto per molti anni la preparazione estiva nella località della Valtellina, quest'estate andrà a Santa Cristina in Valgardena: un cambio di location che è stato voluto direttamente da Ivan Juric.



L'allenatore croato conosce molto bene Santa Cristina Valgardena e negli ultimi anni ha portato in ritiro nella località del Trentino Alto Adige l'Hellas Verona: ora ha voluto portarvi anche il Torino.