A una giornata dalla fine del campionato in Serie A resta da capire quale sarà l'ultima squadra a retrocedere in Serie B: Verona e Spezia sono al momento appaiate in classifica al terzultimo posto.



In questa corsa alla salvezza il Torino è spettatore interessato. Per quale motivo? In caso di salvezza del Verona scatterà la clausola per l'obbligo di acquisto di Simone Verdi da parte del club veneto e la società granata incasserebbe uno tesoretto di circa 5 milioni di euro.