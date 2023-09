A causa dell'esclusione dalle coppe, che si è aggiunta alle difficoltà di bilancio degli ultimi anni,, con il solo acquisto di Weah, il rientro di Cambiaso e alcune cessioni. I bianconeri hanno concluso l'ultima campagna trasferimenti conrichiesto dall’azionista ma pure imposto dal. Come si legge in una analisi del Corriere dello Sport,(soprattutto grazie agli addii di) che non basta a sgravare la Juve del primato negativo dell’organico più costoso della Serie A ma è un passo in avanti. Una riduzione notevole della spesa complessiva per l’organico dei tesserati è il parametro principale del nuovo Fair Play Finanziario. Passando al 'player trading',poiché la cessione di(20 milioni) rende solo 4,6 e l’utile del trasferimento disarà registrato solo tra due anni (cioè quando verrà esercitato il riscatto).e dalla quale la Juve sperava di ricavare una quarantina di milioni, oltre al cartellino di Lukaku., e oltretutto la, un dettaglio non da poco per qualsiasi potenziale acquirente. Dalla prossima stagione il centravanti peserà sui conti per oltre 20 milioni lordi di solo ingaggio., Dusan, costato 80 milioni (70 alla Fiorentina, più 5 di bonus garantiti e altrettanti di bonus facili), era destinato alla cessione dopo il secondo anno al fine di portare al club tra i 120 e i 140 milioni, un affare che la pubalgia e il rendimento tecnico al di sotto delle attese da parte dell'ex viola hanno reso impraticabile.Con queste condizioni, conclude l'analisi del Corsport,(rispetto alle perdite ingenti degli ultimi anni)che Exor eviterebbe volentieri. Del resto, la posizione finanziaria del club non è così solida se nel semestre scorso il monitoraggio semestrale dell’indicatore di liquidità ha rilevato un livello sotto il limite di 0,6.