Atalanta-Torino non si è giocata: come previsto la squadra granata non si è presentata a Bergamo in quanto i calciatori sono stati fermati e messi in quarantena dall'Asl a causa dell'aumento del numero di giocatori risultati positivi al Covid.



Quando potrebbe essere recuperata la partita? L'unica data disponibile al momento è quella di mercoledì 19 gennaio: se l'Atalanta dovesse arrivare fino alla finale di Coppa Italia e di Europa League, non ci sarebbe nessun altro slot disponible per recuperare l'incontro fino al termine del campionato.