La Lega serie A ha fissato la data per il recupero di Atalanta-Torino: la partita non disputatasi lo scorso 6 gennaio verrà giocata mercoledì 11 maggio. La data potrebbe però essere anticipata nel caso in cui la squadra di Gian Piero Gasperini non dovesse superare i quarti di finale di Europa League dove incontrerà il Lipsia.



Nel frattempo, però, si attende l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che aveva prestato il club bergamasco negli scorsi giorni.