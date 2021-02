Tra i giocatori che hanno lasciato il Torino nella sessione invernale di calciomercato c'è anche Jacopo Segre. Il centrocampista si è trasferito alla Spal con la formula del prestito con eventuale obbligo di riscatto nel caso in cui la squadra di Ferrara riuscisse a ottenere la promozione in serie A.



Se questa condizione si dovesse verificare, dalla cessione di Segre il Torino guadagnerebbe 2,5 milioni di euro: è questa la cifra concordata dai due club per l'eventuale trasferimento a titolo definitivo del centrocampista alla Spal.