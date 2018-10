La differenza di rendimento di Patriktra Genova eè davvero impressionante. Alla, l'attaccante ceco si era imposto come uno dei più interessanti calciatori dell'intera Serie A. Ora però, alla sua seconda stagione in giallorosso, Schick sta continuando a faticare a trovare spazio nella Capitale. Per questo motivo secondo alcune indiscrezioni circolate negli scorsi giorni il calciatore potrebbe anche lasciare la corte di Di Francesco.In caso di eventuale cessione di Schick da parte della Roma comunque la Sampdoria otterrà un importante beneficio economico dal suo ex calciatore. L'affare confezionato tra i giallorossi e i blucerchiati nell'estate 2017 prevedeva, importo già pagato dalla Roma. Nella trattativa era stata inserita una parte variabile di 8 milioni di bonus legati al raggiungimento di vari obiettivi, e un'ulteriore clausola.La Roma infatti si impegnava a versare al Doria il. Ciò significa che se i giallorossi dovessero realizzare una minusvalenza, cedendo Schick ad esempio a 30 milioni, alla Samp ne andrebbero ugualmente 20 e non 15. Viceversa, se la Roma dovesse venderlo a 50 milioni, nelle casse di Ferrero entrerebbero 25 milioni di euro. E Se Schick rimanesse all'ombra del Colosseo? Poco male, i blucerchiati incasserebbero comunque 20 milioni di euro dalla squadra di Pallotta. Comunque vada, si tratterà die per Corte Lambruschini, utile per sostenere le spese 'vive' che un club di Serie A deve gestire. E la Samp si augura ovviamente che Schick possa recuperare al più presto lo smalto perduto: conviene a tutti, anche ai doriani.