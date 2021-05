Tanto spettacolo nell’ultimo weekend con la Fase ad eliminazione della. Il torneo, disputato solo su, ha avuto inizio lo scorso febbraio con la prima fase di qualificazione seguita da una seconda tappa che ha portato i migliori 32 player europei a contendersi l’opportunità di qualificarsi per la Fase finale.giocata tra sabato 1 e domenica 2 maggio.Terminiello, player del, è stato sconfitto nel primo turno di Winner Bracket da Ander "Neat" Tobal (tredicesimo nel Ranking europeo). Poi la seconda e decisiva sconfitta contro Stefano Pinna in Loser Bracket che ha sancito la sua eliminazione. Stessa sorte anche per Rose: per il pro-player deldue sconfitte con Lucio “HHezers” Vecchione dei Mkers e con Benedikt "BeneCR7x" Bauer del Wolfsburg Esports. Nonostante l’eliminazione arrivata nei primi turni, i due possono comunque ritenersi soddisfatti per essere arrivati tra i migliori 32 della competizione e per aver portato a casa 1000 dollari.Niente da fare anche perdei(gestito da), arrivato ad un passo dalla Fase Finale. Dopo aver superato due player del calibro di Diogo "tuga810" Pombo e Marcus "Marcuzo" Jørgensen, Figu7rinho è stato battuto da Ethan Higgins nel terzo round di Winner. L’eliminazione è arrivata contro Kaan nel match decisivo per ottenere il pass per l’evento del 28 maggio. Il doppio match-point fallito non va ad oscurare l’ottimo percorso del player ex Monza Esports, che chiude con un posizionamento finale tra i migliori 12 che gli vale 5000 dollari.: subito due vittorie con Yago Fawaz e Felix “Flexxooo” Gunther, poi la prima sconfitta contro. Arrivato in Loser, ErCaccia si è imposto nuovamente sull’argentino Yago Fawaz ed è riuscito ad approdare alla Fase finale., che si arrende solo in semifinale di Winner: ad avere la meglio nel match più importante è il diciassettenne danese Oliver Provstgaard. L’ottimo percorso di HHezerS nella eChampions League (dove ha già conquistato la Top 6) è la conferma della splendida annata che l’ha portato anche a trionfare nel secondo Europe Qualifier., dove lo svedese affronterà il player che uscirà vincitore dallo scontro tra Neat e OliverNoleReal. La Fase finale della eChampions League sarà soltanto uno dei tanti eventi che vivremo in questo finale di stagione: ad attenderci ci sono ancora le Final Eight di eSerie A, il Regional Playoff europeo, la FIFAe Nations Cup di agosto... Per restare aggiornati sul mondo del competitive di Fifa restate sintonizzati sulle pagine di