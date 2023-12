In Argentina lo paragonano già a Lionel Messi, ancora di più dopo la tripletta realizzata ai rivali storici del Brasile nell’ultimo Mondiale under 17. Claudio Echeverri è semplicemente l’ultima Joya del calcio argentino, un talento puro che ha stregato Guardiola. Lo seguivano tutti i top club europei, dal Barcellona al Real Madrid passando per la Juve, ma è stato proprio il Manchester City a vincere la partita su segnalazione di Pep. La conferma arriva direttamente a Calciomercato.com dal suo agente Enzo Montepaone: “Posso confermare che è tutto fatto per il trasferimento di Claudio dal River Plate al Manchester City. Siamo molto contenti”.



I DETTAGLI - Il Manchester City verserà nelle casse del River Plate 26 milioni di euro mentre Claudio firmerà un contratto di 6 stagioni con i Citizens. Nell’accordo trovato nelle ultime ore gli argentini hanno ottenuto il prestito del crackito per un anno. Dopo Alvarez ecco Echeverri: il Manchester City continua a parlare argentino.