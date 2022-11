Ecuador-Senegal (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo A ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Khalifa International Stadium di Ar-Rayyan. I sudamericani hanno 4 punti in classifica come l'Olanda, uno in più degli africani a quota 3.



PROBABILI FORMAZIONI



ECUADOR (3-4-3) Galindez; Porozo, Torres, Hincapié; A. Preciado, Cifuentes, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia. CT: Alfaro.



SENEGAL (4-4-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs; I. Sarr, N. Mendy, I. Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou. CT: Cissé.



Arbitro: Clement Turpin (Francia), assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, Istvan Kovacs quarto uomo, Millot al Var.